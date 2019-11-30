Скачать
Суббота, 30.11.2019
Зеленский назначил глав РГА в трех областях
Зеленский назначил глав РГА в трех областях
В ЕС стремятся полностью запретить химоружие
В ЕС стремятся полностью запретить химоружие
Сауль Альварес отказался от титула чемпиона мира
Сауль Альварес отказался от титула чемпиона мира
Главный дизайнер Apple покидает компанию
Главный дизайнер Apple покидает компанию

В ЕС стремятся полностью запретить химоружие

В ЕС стремятся полностью запретить химоружие
05:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Федерика Могерини: Мы вынуждены бороться за полный запрет химоружия.

Евросоюз подтвердил стремление к полному запрету химического оружия в мире и выразил соболезнования всем, кто потерял близких в результате его применения.

Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС Федерики Могерини по случаю Дня памяти жертв применения химического оружия, обнародованной Европейской службой внешних действий.

В документе, в частности отмечается, что применение Конвенции по химическому оружию и важная работа Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) позволили уничтожить 97% его задекларированных запасов. Это обстоятельство превращает Конвенцию по химическому оружию на самый успешный в мире договор по разоружению.

«Хотя мы приближаемся к эре полного запрета целой категории оружия массового уничтожения, мы вынуждены бороться с его применением сегодня. Подтвержденные химические атаки на народ Сирии являются шокирующим военным преступлением и нарушением международных норм, они повлекли за собой сотни жертв, в том числе среди детей. Использование химического оружия, включая использование токсичных веществ в качестве оружия, где-либо, кем-либо, в любое время, при любых обстоятельствах является неприемлемым», - говорится в заявлении Евросоюза.

США заподозрили Мьянму в хранении химического оружия

Федерика Могерини отдельно подчеркнула, что международное сообщество ответственно за установление и наказание лиц, причастных к применению химического оружия. В этом контексте ЕС приветствует создание в 2018 году Механизма учета ОЗХО, а также следственно-идентификационной группы этой структуры как важного инструмента подобной работы, который помог установить тех, кто применил химическое оружие в Сирии.

В заявлении также говорится о том, что Евросоюз, придерживаясь собственных обязательств, выделил для ОЗХО финансирование в объеме 11,6 миллиона евро на следующие три года - и намерен продолжать поддержку этой структуры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Химоружие, Федерика Могерини.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эрдоган посоветовал Макрону "проверить голову"
02 Зеленский высказался касательно дел Майдана
03 Зеркаль объяснила, почему не ждет быстрого мира с Россией
04 Маникюр 2019-2020: новинки и идеи новогоднего дизайна ногтей (Фото)
05 Ее там быть не должно: в Млечном Пути обнаружили парадоксальную черную дыру
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
За 2019 год в ДТП погибли более 2700 украинцев
За 2019 год в ДТП погибли более 2700 украинцев
В Молдове хотят отставки министра обороны
В Молдове хотят отставки министра обороны
Теракт в Лондоне: стало известно число пострадавших
Теракт в Лондоне: стало известно число пострадавших
Рецепт дня: вкуснейшее куриное филе с ананасами
Рецепт дня: вкуснейшее куриное филе с ананасами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь