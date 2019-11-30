В ЕС стремятся полностью запретить химоружие

Новости мира:Федерика Могерини: Мы вынуждены бороться за полный запрет химоружия.

Евросоюз подтвердил стремление к полному запрету химического оружия в мире и выразил соболезнования всем, кто потерял близких в результате его применения.

Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС Федерики Могерини по случаю Дня памяти жертв применения химического оружия, обнародованной Европейской службой внешних действий.

В документе, в частности отмечается, что применение Конвенции по химическому оружию и важная работа Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) позволили уничтожить 97% его задекларированных запасов. Это обстоятельство превращает Конвенцию по химическому оружию на самый успешный в мире договор по разоружению.

«Хотя мы приближаемся к эре полного запрета целой категории оружия массового уничтожения, мы вынуждены бороться с его применением сегодня. Подтвержденные химические атаки на народ Сирии являются шокирующим военным преступлением и нарушением международных норм, они повлекли за собой сотни жертв, в том числе среди детей. Использование химического оружия, включая использование токсичных веществ в качестве оружия, где-либо, кем-либо, в любое время, при любых обстоятельствах является неприемлемым», - говорится в заявлении Евросоюза.

Федерика Могерини отдельно подчеркнула, что международное сообщество ответственно за установление и наказание лиц, причастных к применению химического оружия. В этом контексте ЕС приветствует создание в 2018 году Механизма учета ОЗХО, а также следственно-идентификационной группы этой структуры как важного инструмента подобной работы, который помог установить тех, кто применил химическое оружие в Сирии.

В заявлении также говорится о том, что Евросоюз, придерживаясь собственных обязательств, выделил для ОЗХО финансирование в объеме 11,6 миллиона евро на следующие три года - и намерен продолжать поддержку этой структуры.