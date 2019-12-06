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Землетрясение в Албании: ЕС обещает финансовую поддержку

Землетрясение в Албании: ЕС обещает финансовую поддержку
10:18 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:В результате землетрясения, которое произошло 26 ноября, 51 человек погиб, более 3 тысяч пострадали.

Европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич в четверг посетил Албанию для оценки нанесенного ущерба и потребностей для восстановления страны после мощного землетрясения на прошлой неделе. Об этом сообщает АР.

Землетрясение магнитудой 6,4, произошедшее 26 ноября, привело к гибели 51 человека, пострадали более 3 тысяч человек. Более 11 тысячи домов были повреждены и около 12 тысяч человек остались без крова.

Европейская комиссия уже выделила 15 млн евро для помощи Албании. Ленарчич встретился в четверг с премьер-министром Эдди Рамой и посетил районы, пострадавшие от землетрясения.

Землетрясение в Албании: количество жертв растет

Ленарчич назвал оценку "критически важной для того, чтобы получить представление о степени повреждений, чтобы ЕС мог соответствующим образом внести свой вклад в восстановление".

Рама ранее выразил оптимизм по поводу положительной реакции на его планы по проведению международной конференции доноров для ликвидации последствий землетрясения.

Он сообщил парламенту, что в бюджете на следующий год будет выделено 13 млрд леков (117 млн долларов) на восстановительные работы. 7 млрд леков уже поступили от пожертвований.

Тирана обязалась завершить восстановление районов, пострадавших от землетрясения, в течение 2020 года.

Напомним, Премьер-министр Албании Эди Рама объявил о завершении поисково-спасательной операции после мощного землетрясения в стране, унесшего жизни 50 человек.

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ЕС, Землетрясение, Албания, Землетрясение в Албании.
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