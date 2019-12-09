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Во Флоренции из-за землетрясения временно остановили поезда

Во Флоренции из-за землетрясения временно остановили поезда
12:54 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Землетрясение всколыхнуло северную часть Флоренции в понедельник утром, вызвав задержки и отмену поездов через Италию.

Землетрясение произошло к северу от итальянского города Флоренция в понедельник утром и привело к отмене и серьезной задержке поездов по всей стране, в том числе на национальной высокоскоростной линии. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Толчки магнитудой 4,8 произошли в центральных Апеннинах в 3:30 утра. Сообщений о пострадавших не поступало.

Рейсы поездов были прекращены в рамках мер, в частности на национальной высокоскоростной линии. Однако они постепенно возобновились через несколько часов.

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Речь идет о высокоскоростных линиях между городами Болонья и Флоренция и Рим и Флоренция. Более медленные линии также начинали восстанавливать, пока проверки на некоторых направлениях продолжались.

Напомним, во Львовской области в селе Станиславчик произошло землетрясение магнитудой 2 балла.

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Италия, Флоренция, Землетрясение, Поезда, Землетрясение во Флоренции.
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