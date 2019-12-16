Президент Эстонии попросила премьера отправить главу МВД в отставку

Новости мира:Главу МВД Эстонии могут отправить в отставку за критику финского премьера.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд предложила премьер-министру Юри Ратасу отправить в отставку министра внутренних дел Марта Хельме после его высказываний в адрес главы правительства Финляндии Санны Марин.

Об этом Кальюлайд заявила в интервью Postimees.

"Я попросила премьер-министра взвесить возможность освободить министра внутренних дел от должности. Невозможно одновременно быть частным лицом или председателем партии и в то же время не считаться с тем, что твои слова демонстрируют позицию правительства", - сказала глава Эстонии.

В то же время, по ее словам, Ратас "не воспринял это всерьез".

Ранее Хельме заявлял, что Ратас не предлагал ему подать в отставку.

Как сообщалось, глава МВД Эстонии Март Хельме в эфире радиостанции TRE, комментируя назначение Санны Марин, сказал, что "продавщица поднялась до премьер-министра", а других членов финского правительства назвал "уличными активистами и неучами". При этом он выразил сомнение, что новое правительство сможет отстаивать национальные интересы.

Парламентская оппозиция заявила, что инициирует вотум недоверия главе МВД, если премьер-министр Ратас до вечера понедельник не отправит его в отставку.

Позже президент Эстонии Керсти Кальюлайд принесла извинения президенту Финляндии Саули Ниинистё за высказывания министра внутренних дел Эстонии.