Активизация борьбы с терроризмом: МВД Германии набирает новых полицейских

Новости мира:Германия дополнительно наберет 7 тысяч полицейских для борьбы с терроризмом.

Власти Германии утвердили план борьбы с терроризмом и экстремизмом, который, в частности, предусматривает создание 600 новых должностей для сотрудников органов безопасности.

Об этом заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер 17 декабря на пресс-конференции в Берлине.

"В Германии проживает не менее 12 тыс. человек, которые потенциально готовы к правому насилию", - сказал Зеехофер. И добавил, что власти утвердили план борьбы с правым терроризмом и экстремизмом, который, в частности, предусматривает, создание 600 новых должностей для сотрудников органов безопасности.

Руководитель Федеральной уголовной полиции Гольгер Мюнх уточнил, что, по оценкам его ведомства, потенциально готовых к насилию начисляется 12 700 человек, 48 из которых уголовная полиция сейчас ведет постоянное наблюдение и держит на контроле еще 126. Он добавил, что полиция в следующем году пополнится 7 тысячами новыми сотрудниками, а также сообщил, что в Берлине в ноябре создан отдел по борьбе с исламистским терроризмом.

Президент ведомства по защите Конституции (контрразведки) Томас Гандельванг со своей стороны отметил, что спецслужбы ФРГ "достигли успехов в области борьбы с исламским терроризмом", подкрепив это аргументом, что за последние 2 года не произошло ни одного успешного теракта в Германии".