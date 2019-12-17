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Санкции против "Северного потока - 2": в ФРГ готовятся к трудностям

Санкции против "Северного потока - 2": в ФРГ готовятся к трудностям
19:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Американские санкции против "Северного потока 2" могут вступить в силу уже в пятницу, в правительстве ФРГ проводят подготовку.

Правительство ФРГ готовится к американским санкциям против "Северного потока 2", которые могут вступить в силу уже в пятницу, об этом со ссылкой на секретный документ министерства экономики Германии сообщает во вторник таблоид Bild.

"Правительство не исключает, что из-за анонсированных санкций строительным работам в датских внешних водах могут быть созданы препятствия", - цитирует издание документ.

США готовит пакет законов, касающихся оборонного бюджета страны. Пакет, в том числе, содержит санкции против европейских предприятий, которые задействованы в строительстве газопровода "Северный поток 2". США рассчитывает в будущем поставлять в ЕС свой сжиженный газ.

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В консорциум по строительству "Северного потока 2" входят французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток 2" является "Газпром".

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Германия, США, Санкции, Северный поток-2.
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