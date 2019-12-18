Под парламентом Молдовы люди требуют ратифицировать Стамбульскую конвенцию

Новости мира:Молдова подписала Стамбульскую конвенцию в феврале 2017 года, но до сих пор не ратифицировала.

В Кишиневе перед зданием правительства 18 декабря устроили акцию с призывом к властям ратифицировать Стамбульскую конвенцию против насилия над женщинами и семейного насилия. Об этом сообщает NewsMaker.

Многие протестующие пришли в одежде красного цвета. Среди них депутаты и общественные активисты.

9 декабря премьер-министр Ион Кику заявив, что на заседании 11 декабря правительство одобрит ратификацию конвенции и направит проект закона в парламент. Однако в тот день правительство исключило этот вопрос из повестки дня заседания.

Согласно данным Нацбюро статистики, 40% женщин в Молдове хотя бы раз подвергались сексуальному или физическому насилию. В 57% случаев насилие оказывал муж или сожитель.

Как известно, на сегодня Конвенцию Совета Европы в ЕС не ратифицировали Болгария, Чехия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Словакия и Великобритания.

Европейский Союз и Совет Европы призывают Украину ратифицировать документ без промедления. В Украине насилие над женщинами остается одной из самых острых социальных проблем: ежегодно количество жертв достигает 1,1 миллиона.

Напомним, в Киеве состоялся саммит стран ГУАМ.