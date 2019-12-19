В правительство Шотландии считают, что Лондон не сможет помешать провести референдум о независимости

Новости мира:В Правительстве Шотландии заявили, что рассмотрят все приемлемые варианты для реализации самоопределение Шотландии.

Правительство Шотландии рассмотрит все варианты достижения самоопределения шотландцев, если британское правительство будет пытаться остановить его в вопросе проведения референдума о независимости.

Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Мне часто задают вопрос: "Что ты будешь делать, если Борис Джонсон скажет "нет"? Как я уже говорила, я рассмотрю все приемлемые варианты для обеспечения права Шотландии на самоопределение", - сказала Стерджен, лидер Шотландской национальной партии, которая получила 47 из 59 мест в парламенте.

Стерджен говорит, что успех Шотландской национальной партии на всеобщих выборах дает ей мандат на проведение нового референдума о независимости.

Тем не менее, британские министры выступают против такого шага, подчеркивая необходимость уважать результаты референдума 2014 года. Премьер Британии неоднократного заявлял, что против второго референдума.

Первый министр Шотландии уже пообещала перед Рождеством направить письмо премьер-министру с просьбой предоставить шотландскому парламенту полномочия назначить второй референдум о независимости.

Напомним, первый референдум о независимости Шотландии от Великобритании прошел в 2014 году. Тогда 55% населения выступили против такого шага.

Вместе с тем на референдуме о выходе Британии из ЕС 62% шотландцев заявили, что хотят остаться в составе ЕС.

Напомним, Европейский Союз и Соединенное Королевство после Brexit должны заключить соглашение об условиях партнерства до конца декабря 2020 года.