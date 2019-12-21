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ЕС в очередной раз осудил казнь в Беларуси

ЕС в очередной раз осудил казнь в Беларуси
06:45 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Европейский Союз осудил очередной смертный приговор в Беларуси.

Европейский Союз выразил протест в связи с исполнением очередного смертного приговора в Беларуси и напомнил о неприемлемости высшей меры наказания.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, обнародованном Европейской службой внешних действий.

«Согласно информации от белорусских правозащитников, 17 декабря 2019 года был казнен Александр Асипович... Европейский Союз использует каждую возможность, чтобы выразить белорусским властям решительное неприятие высшей меры наказания при любых обстоятельствах, что было сделано в формате Координационной группы ЕС - Беларусь», - отмечается в заявлении.

Как указывается, Беларусь остается единственной страной Европы, где применяется смертная казнь. В этом году там было вынесено три смертных приговора и совершены три казни.

США, Япония и Беларусь в списке: ПАСЕ призывает ряд стран запретить смертную казнь

Евросоюз отмечает, что введение моратория на казни может быть позитивным шагом к полной отмене высшей меры наказания в этой стране.

Заявление Евросоюза была сделана сразу после встречи Координационной группы ЕС - Беларусь. Во время мероприятия европейская сторона отметила, что остается открытой для дальнейшего развития отношений с Минском, подчеркнула необходимость интенсификации диалога о соблюдении прав человека и фундаментальных свобод - и вновь призвала власти страны к мораторию на исполнение смертных приговоров.

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ЕС, Беларусь, Смертная казнь.
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