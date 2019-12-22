В Нидерландах суд посадил на 20 лет "инсулинового" убийцу

Новости мира:В Роттердаме признали виновным мужчину, который убивал пенсионеров.

В нидерландском Роттердаме суд признал мужчину виновным в преднамеренных убийствах людей преклонного возраста путем введения им инсулина.

Об этом сообщает NOS.

“Суд в Роттердаме дал 20 лет тюрьмы с принудительным лечением мужчине за так называемые инсулиновые убийства”, - говорится в сообщении.

Судья признал доказанным, что 23-летний злоумышленник (его в публикации называют Рахид А.), ухаживавший за пожилыми людьми, убил четырех женщин, вводя им инсулин без медицинской необходимости.

Преступления были совершены в разных заведениях ухода за престарелыми на протяжении 2016-го и 2017 годов.

Правоохранители подозревают, что Рахид А. в общем был причастен к восьми покушениям, а его действия могли вызвать беспомощное состояние еще 11 человек.