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В Нидерландах суд посадил на 20 лет "инсулинового" убийцу

В Нидерландах суд посадил на 20 лет "инсулинового" убийцу
06:19 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В Роттердаме признали виновным мужчину, который убивал пенсионеров.

В нидерландском Роттердаме суд признал мужчину виновным в преднамеренных убийствах людей преклонного возраста путем введения им инсулина.

Об этом сообщает NOS.

“Суд в Роттердаме дал 20 лет тюрьмы с принудительным лечением мужчине за так называемые инсулиновые убийства”, - говорится в сообщении.

Судья признал доказанным, что 23-летний злоумышленник (его в публикации называют Рахид А.), ухаживавший за пожилыми людьми, убил четырех женщин, вводя им инсулин без медицинской необходимости.

Преступления были совершены в разных заведениях ухода за престарелыми на протяжении 2016-го и 2017 годов.

Правоохранители подозревают, что Рахид А. в общем был причастен к восьми покушениям, а его действия могли вызвать беспомощное состояние еще 11 человек.

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Суд, Нидерланды, Убийца.
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