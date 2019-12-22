В Британии разрешили лекарства от эпилепсии на основе каннабиса

Новости мира:Лекарства будут использовать для лечения двух редких, но тяжелых форм детской эпилепсии.

В Великобритании люди, больные тяжелой эпилепсией, смогут получить доступ к лекарствам на основе каннабиса с начала 2020 года. Об этом BBC.

Врачи смогут назначить препарат Епидиолекс с 6 января. Препарат назначать взрослым и детям старше двух лет.

Клинические испытания показали, что пероральный раствор, содержащий каннабидиол, может уменьшить количество припадков до 40% у некоторых детей.

Лекарства будут использовать для лечения двух редких, но тяжелых форм детской эпилепсии - синдрома Леннокса Гастаута и синдрома Дравет.