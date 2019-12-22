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Эрдоган сообщил детали строительства самого масштабного проекта в истории Турции

Эрдоган сообщил детали строительства самого масштабного проекта в истории Турции
08:46 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира:Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил тендер на строительство канала "Стамбул".

Президент Турции объявил, что реализация самого масштабного проекта в истории страны начнется уже в ближайшие недели.

Об этом сообщает Анадолу.

"В ближайшие недели в Турции будет объявлен тендер и начнется реализация проекта строительства канала "Стамбул". Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Эрдоган подчеркнул, что Турция твердо идет по своему пути и "полна решимости довести свой экспорт до 500 миллиардов долларов".

По словам президента, с ростом экономики в III квартале на 0,9% страна вступила в период экономического подъема.

"Все указывает на то, что восстановление экономики продолжается быстрыми темпами", - заявил Эрдоган.

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Как сообщалось, канал "Стамбул" - самый масштабный и амбициозный проект в истории современной Турции, который должен соединить Мраморное и Черное моря.

Искусственный канал длиной 45 км, шириной до 400 м и глубиной до 25 м должен пройти по территории районов Кючюкчекмедже, Сазлидере и Дурусу. На канале планируется построить 10 мостов. Стоимость проекта по предварительным подсчетам равна $50 млрд. Ожидается, что его пропускная способность составит 160 кораблей ежедневно.

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Турция, Черное море, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Мраморное море.
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