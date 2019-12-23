Неудачная шутка: В Ницце эвакуировали посетителей рождественской ярмарки

Новости мира:В Ницце эвакуировали 3,5 тысячи посетителей рождественской ярмарки.

Сотрудники французской полиции эвакуировали около 3,5 тысячи посетителей рождественской ярмарки в Ницце из-за неудачной шутки местного жителя.

Об этом сообщает BFMTV.

Так, один из посетителей на выходе с ярмарки шепнул охраннику, что собирается сходить и купить бомбу. Охранник, следуя инструкции, немедленно дал команду эвакуировать людей.

Шутника вскоре задержали в одном из расположенных неподалеку магазинов. Им оказался мужчина возрастом около 50 лет. Он пришел на ярмарку с дочкой и сожительницей, которая подтвердила, что мужчина — «любитель подобного рода неуместных шуток».

После двухчасового перерыва ярмарка возобновила работу, а задержанный вскоре предстанет перед судом.