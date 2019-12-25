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"Здание все еще очень хрупкое": настоятель Нотр-Дама не уверен, что собор удастся спасти

"Здание все еще очень хрупкое": настоятель Нотр-Дама не уверен, что собор удастся спасти
14:22 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф Европейская правда

Новости мира:Настоятель собора Парижской Богоматери не уверен, что собор удастся полностью спасти.

Собор Нотр-Дам в Париже все еще настолько хрупкий, что существует 50% вероятность невозможности сохранить полностью его конструкцию.

Об этом заявил настоятель собора Патрик Шове, сообщает "Европейская правда со ссылкой на AP.

По его словам, реставрационные работы после большого пожара, вероятно, не начнутся до 2021 года.

"Сегодня мы можем сказать, что есть вероятность в 50%, что собор будет сохранен. Также существует вероятность в 50% того, что строительные леса (установленные до пожара - ред.), упадут на три свода, поскольку, как вы видите, здание все еще очень хрупкое", - сказал он.

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Собор XII века находился на реконструкции, когда в апреле вспыхнул пожар, в результате которого обрушилась крыша и шпиль. Одним из самых сложных этапов работы является изъятие 50 тысяч элементов старых строительных лесов, установленных в задней части здания.

"Нам нужно полностью убрать леса, чтобы сделать здание безопасным, поэтому в 2021 году мы, вероятно, начнем восстановление собора", - сказал Шове.

"После того, как леса снимут, нам нужно оценить состояние собора, количество камней, которые необходимо удалить и заменить", - добавил он.

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По его оценкам, потребуется еще три года, чтобы люди могли снова безопасно войти в собор, но полное восстановление займет больше времени.

Президент Эммануэль Макрон заявил, что хочет, чтобы собор был восстановлен к 2024 году, когда в Париже пройдет Олимпиада, но эксперты поставили под сомнение реалистичность этих сроков.

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Париж, Франция, Нотр-Дам, Патрик Шове.
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