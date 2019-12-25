"Вопиющее нарушение": в Эстонии отреагировали на запуск поездов из РФ в оккупированный Крым

Новости мира:В Эстонии назвали запуск железнодорожного сообщения между РФ и оккупированным Крымом вопиющим нарушением суверенитета Украины.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал запуск железнодорожного сообщения между РФ и и аннексированным Крымом еще одним вопиющим нарушением Россией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом глава МИД Эстонии заявил в Twitter.

"Железнодорожное сообщение через Керченский пролив, соединяющий Крым с РФ - еще одно вопиющее нарушение Россией суверенитета и территориальной целостности Украины с целью еще больше изолировать Крым", - написал Рейнсалу.

"Мы еще раз подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнул глава МИД Эстонии.

The Kerch Strait railway link connecting #Crimea to is yet another blatant violation of sovereignty & territorial integrity by #Russia, aiming to isolate Crimea even more. We reiterate our full support for #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. #CrimeaIsUkraine — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) December 25, 2019

Как сообщалось ранее, 25 декабря поезд сообщением Петербург-Севастополь незаконно пересек границу Украины по незаконно построенному Крымскому мосту.

23 декабря президент России Владимир Путин запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив.

МИД Украины выразил решительный протест в связи с несогласованным визитом президента РФ в аннексированный Крым и открытием движения по железнодорожной части Керченского моста.

В ЕС ранее назвали это еще одним шагом к принудительной интеграции незаконно аннексированного Крыма с Россией. Кроме того, в Брюсселе отметили, что мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море.

В ООН также отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту, в частности заявили, что необходимо соблюдать резолюцию о суверенитете и территориальной целостности Украины.