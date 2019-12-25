Грузинские школьники катались на автомобиле и сорвались в пропасть: никто не выжил

Новости мира:Пять грузинских школьников погибли, сорвавшись на машине в пропасть.

Пять подростков погибли в среду в Аджарии в результате автоаварии, произошедшей на территории национального парка Мтирала.

Как сообщают грузинские СМИ, все пять погибших были учениками 11-го класса.

По их данным, автомобиль, в котором находились подростки сорвался с обрыва.

"После шестого урока за одним из учеников приехал товарищ на машине своего дяди. Затем они поехали в одно из ущелий и из-за высокой скорости сорвались в пропасть. Все погибли на месте", - рассказал журналистам директор одной из школ расположенного недалеко от Батуми поселка Чакви Тариел Катамадзе.

В связи с произошедшей трагедией мэрии аджарских городов Батуми и Кобулети приняли решение отложить все запланированные на среду предновогодние мероприятия.