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Южная Осетия временно закроет границу с Грузией

Южная Осетия временно закроет границу с Грузией
23:11 Пт, 27 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира:Южная Осетия остановит работу единственного пункта пропуска на границе с Грузией на Новый Год.

Комитет государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии в рамках усиления мер защиты в преддверии Нового года закрывает единственный пункт пропуска на границе с Грузией.

"С 20:00 30 декабря временно приостанавливается функционирование места пересечения югоосетино-грузинской государственной границы (МПГГ) "Карзман". Работа пункта пропуска возобновится в 6:00 утра 3 января в обычном режиме", - говорится в сообщении КГБ, поступившем в "Интерфакс".

В начале сентября из-за обострения ситуации на приграничной территории были закрыты два пункта пропуска с Грузией в Ленингорском районе Южной Осетии.

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Грузия, Южная Осетия, Граница.
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