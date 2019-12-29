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Глава МИД Германии требует немедленно установить режим тишины в Идлибе

Глава МИД Германии требует немедленно установить режим тишины в Идлибе
14:36 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Глава МИД Германии заявил, что в Идлибе необходимо установить режим тишины, поскольку гуманитарная ситуация очень сложная.

Глава МИД Германии Хайко Маас потребовал немедленно установить режим прекращения огня в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии.

Соответствующее заявление он сделал в интервью изданиям медиагруппы Funke, сообщает DW.

"Гуманитарная ситуация в Идлибе уже и без того катастрофическая и продолжает усиливаться в результате боевых действий", - подчеркнул министр.

"Десятки тысяч людей стали беженцами в крайне тяжелых условиях, посреди зимы. Необходимы немедленное прекращение атак и установления прочного режима перемирия", - добавил он.

Армия Асада продолжает наступление на северо-западе Сирии

По данным ООН, в результате массированных авиаударов на северо-востоке Сирии более 235 тыс. были вынуждены покинуть родные места.

Идлиб остается последним оплотом сирийской вооруженной оппозиции. С конца апреля наступление на него ведут правительственные войска при поддержке ВКС России. С начала декабря интенсивность воздушных ударов по провинции значительно возросла, отмечают эксперты.

Напомним, российские самолеты нанесла авиаудар по северо-западе Сирии, в результате его погибли по меньшей мере десять человек, в том числе шестеро - детей.

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Германия, Сириия, Хайко Маас, Провинция Идлиб.
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