Глава МИД Германии требует немедленно установить режим тишины в Идлибе

Новости мира:Глава МИД Германии заявил, что в Идлибе необходимо установить режим тишины, поскольку гуманитарная ситуация очень сложная.

Глава МИД Германии Хайко Маас потребовал немедленно установить режим прекращения огня в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии.

Соответствующее заявление он сделал в интервью изданиям медиагруппы Funke, сообщает DW.

"Гуманитарная ситуация в Идлибе уже и без того катастрофическая и продолжает усиливаться в результате боевых действий", - подчеркнул министр.

"Десятки тысяч людей стали беженцами в крайне тяжелых условиях, посреди зимы. Необходимы немедленное прекращение атак и установления прочного режима перемирия", - добавил он.

По данным ООН, в результате массированных авиаударов на северо-востоке Сирии более 235 тыс. были вынуждены покинуть родные места.

Идлиб остается последним оплотом сирийской вооруженной оппозиции. С конца апреля наступление на него ведут правительственные войска при поддержке ВКС России. С начала декабря интенсивность воздушных ударов по провинции значительно возросла, отмечают эксперты.

Напомним, российские самолеты нанесла авиаудар по северо-западе Сирии, в результате его погибли по меньшей мере десять человек, в том числе шестеро - детей.