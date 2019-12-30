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В Альпах люди провисели два часа на канатной дороге (Видео)

В Альпах люди провисели два часа на канатной дороге (Видео)
04:15 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Альпах люди два часа были заблокированы на горной канатной дороге.

Во Франции 97 человек провисели на подвешенных к тросу сиденьях на горной канатной дороге более двух часов.

Об этом сообщает газета Le Parisien в воскресенье, 29 декабря.

Инцидент произошел на горном курорте Серр-Шевалье, расположенном в департаменте Верхние Альпы на высоте 2200-2500 м от уровня моря. Местной спасательной службе и отряду горной жандармерии пришлось организовать операцию по эвакуации лыжников.

Для этого использовали вертолет и наземные средства, которые позволили спустить на землю с более чем десятиметровой высоты всех пассажиров канатной дороги. По данным спасателей, никто не пострадал.

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Альпы, Канатная дорога, Горы.
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