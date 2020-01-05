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Великобритания снова направит корабли в Ормузский пролив

Великобритания снова направит корабли в Ормузский пролив
06:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:ВМС Великобритании вновь будут сопровождать торговые суда в Ормузском проливе.

Корабли Военно-морских сил Великобритании снова начнут сопровождать торговые суда в Ормузском проливе.

Об этом сообщил глава Минобороны Соединенного королевства Бен Уоллес, передает ТАСС.

"Правительство будет принимать все необходимые меры для защиты наших судов и граждан", – сказал Уоллес.

Министр отметил, что уже отдал соответствующее распоряжение. По его словам, сопровождать суда будут корабли HMS Montrose и HMS Defender.

Напомним: в августе 2019 года Великобритания решила присоединиться к военно-морской миссии США по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе.

Этому предшествовал захват Ираном британского нефтяного танкера в Ормузском проливе.

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Великобритания, Британия, Ормузский пролив.
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