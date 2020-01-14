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Вторник, 14.01.2020

Во Франции "человек-паук" покорил 187-метровый небоскреб (Видео)

Необычную акцию провел в парижском районе Дефанс местный «человек-паук» Ален Робер. Чтобы поддержать людей, протестующих против пенсионной реформы, он покорил 187-метровую башню компании Total, сообщает Фраза.юа. На это у него ушло 52 минуты. Полиция задержала его на крыше небоскреба. Сам активист заявил: «Люди и так проводят на работе, зачастую нелюбимой, по сорок лет. Хочется продолжать жить достойно. Пора прекратить требовать от людей работать больше, чтоб получать меньше». Протесты против пенсионной реформы продолжаются во Франции с прошлого декабря. В прошлые же выходные премьер-министр страны Эдуар Филипп сообщил профсоюзам, что власть «временно отказывается от положения, согласно которому полную пенсию можно было получить лишь при достижении 64 лет вместо 62».
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Франция, Небоскреб, Человек-паук, Ален Робер.
09:39 Сегодня Телеграф
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