Новости мира:Землетрясение зарегистрировано неподалеку от албанского города Тиран.

В Албании произошло землетрясение магнитудой 4,5 баллов. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным центра эпицентр землетрясения находился в 72 километрах от албанского города Тиран на глубине 10 километров. Население города составляет 375 тыс. человек.

Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали.

Как сообщалось ранее, сейсмологи зафиксировали у берегов Греции подземные толчки магнитудой 5 баллов.

Напомним, землетрясение было зарегистрировано недалеко от индонезийского города Медан.