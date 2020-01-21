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Вышеградская четверка не может достигнуть согласия по вопросу Украины

Вышеградская четверка не может достигнуть согласия по вопросу Украины
12:02 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Twitter

Новости мира:Глава МИД Чехии заявил о том, что в Вышеградской четверке нет общего согласия по вопросу Украины.

В Вышеградской четверке (Чехия, Словакия, Венгрия, Польша) нет согласия по вопросу Украины. 

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv. 

"Мы хотим партнерства, благодаря которому мы сможем наилучшим образом продвигать интересы нашей страны и наших граждан. Вышеград - лишь одна из нескольких главных платформ. Мы сотрудничаем с Австрией и Словакией в рамках так называемого формата Славков, у нас есть стратегическое партнерство с Германией и мы пытаемся открыть новые пути сотрудничества с меньшими странами.

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Мы также предлагаем сотрудничество Хорватии, странам Балтии, а также Португалии. В рамках V4 у нас не во всех вопросах есть согласие, например, это касается Украины", - заявил министр. 

Как известно, Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии НАТО-Украина на высоком уровне из-за несогласия с украинским образовательным законом.

Петршичек ранее обещал, что Чехия будет делать все возможное для возобновления работы Комиссии.

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Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявлял, что на пути стремлений Украины стать членом ЕС и НАТО будет стоять желание России восстановить старый порядок.

"Я не предвижу их членства в НАТО, и перспективы членства в ЕС - практически нулевые", - заявлял Орбан.

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Украина, ЕС, НАТО, Чехия, Вышеградская четверка, Томаш Петршичек.
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