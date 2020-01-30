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В парламент Чехии попытался ворваться вооруженный мужчина

В парламент Чехии попытался ворваться вооруженный мужчина
16:24 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:В Чехии мужчина с ножом пытался прорваться в здание парламента, но его задержали.

Мужчина, вооруженный ножом, пытался утром прорваться в здание Палаты депутатов (нижняя палата парламента Чехии) в Праге и угрожал работникам полиции. Об этом сообщает Ceske Noviny.

"31-летний вооруженный мужчина подошел сегодня к одному из входов в палату депутатов, требуя, чтобы его впустили в здание", - заявили в полиции.

Сообщается, что мужчина пытался войти в главный подъезд здания, где именно проходило заседание. Во время обыска у мужчины обнаружили два ножа.

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Полиция обнаруживает мотивацию задержанного. Правовая классификация его действий еще не установлена.

"Мужчина, вооруженный ножом, попытался сегодня проникнуть в здание, где проходит заседание депутатов нижней палаты парламента, при этом он угрожал полицейским на входе. К счастью, при инциденте никто не пострадал", - сказал спикер парламента Радек Вондрачек.

"Видимо, придется принять дополнительные меры для охраны здания", - добавил он.

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Чехия, Полиция Чехии, Парламент Чехии.
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