Лавина в горах Франции: два человека погибли

В результате схода снежной лавины во французской Савойе погибли два человека, еще один пострадал и один пропал без вести.
Об этом сообщил телеканал France3.
Лавина сошла в районе станции Ла Тусюир и накрыла четверых лыжников, которые занимались внетрассовым катанием. Двое из них погибли, один был тяжело ранен.
Поиски четвертого лыжника продолжают около 30 спасателей и кинологов с собаками.
Как ранее сообщало агентство, на высоте более трех тысяч метров над уровнем моря в Гималаях без вести пропали семь туристов.