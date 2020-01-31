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Лавина в горах Франции: два человека погибли

Лавина в горах Франции: два человека погибли
05:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:Из-за схождения лавины в горах Франции погибли два человека.

В результате схода снежной лавины во французской Савойе погибли два человека, еще один пострадал и один пропал без вести.

Об этом сообщил телеканал France3.

Лавина сошла в районе станции Ла Тусюир и накрыла четверых лыжников, которые занимались внетрассовым катанием. Двое из них погибли, один был тяжело ранен.

Поиски четвертого лыжника продолжают около 30 спасателей и кинологов с собаками.

Как ранее сообщало агентство, на высоте более трех тысяч метров над уровнем моря в Гималаях без вести пропали семь туристов.

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Все по теме:

Франция, Лавина, Савойе.
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