Лавина в горах Франции: два человека погибли

Новости мира:Из-за схождения лавины в горах Франции погибли два человека.

В результате схода снежной лавины во французской Савойе погибли два человека, еще один пострадал и один пропал без вести.

Об этом сообщил телеканал France3.

Лавина сошла в районе станции Ла Тусюир и накрыла четверых лыжников, которые занимались внетрассовым катанием. Двое из них погибли, один был тяжело ранен.

Поиски четвертого лыжника продолжают около 30 спасателей и кинологов с собаками.

Как ранее сообщало агентство, на высоте более трех тысяч метров над уровнем моря в Гималаях без вести пропали семь туристов.