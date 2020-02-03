В Бельгии мужчина бросился на людей с ножом

Новости мира:В бельгийском Генте мужчина напал на прохожих.

В центре бельгийского города Гент неизвестный напал с ножом на прохожих, ранив двух человек.

Об этом информирует Daily Mail.

"Бельгийские полицейские стреляли в мужчину, вооруженного ножом, который напал на двух человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские открыли огонь по нападавшему и обезвредили его, ранив в руку.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента, детали обещают сообщить позже.

Напоминаем, сегодня на юге Лондона мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего несколько человек получили ранения; полиция застрелила нападавшего.