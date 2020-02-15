Столтенберг планирует встретится с Зеленским в Мюнхене

Новости мира:В Мюнхене состоится встреча Йенса Столтенберга с Владимиром Зеленским.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о запланированной встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом Столтенберг сообщил в видео, обнародованном на канале НАТО в YouTube.

«Для меня всегда удовольствие принимать участие в Мюнхенской конференции. Я только что принял участие во встрече глобальной коалиции против ИГИЛ, мы обсудили планы НАТО усилить наше присутствие в Ираке, чтобы помочь в борьбе с ИГИЛ, который никогда не должен вернуться... Во время пребывания в Мюнхене я встречусь со многими лидерами, включая министров иностранных дел Китая и России, а также с Президентом Зеленским и многими другими», - отметил генсек Североатлантического альянса.

Напоминаем, Президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Германию, где 14-16 февраля в Мюнхене проходит Международная конференция по безопасности.