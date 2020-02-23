Миланский оперный театр "Ла Скала" приостанавливает работу из-за коронавируса

Новости мира:Известный миланский театр La Scala закрывается из-за коронавируса.

Руководство всемирно известного миланского оперного театра "Ла Скала" объявило в воскресенье, что приостанавливает работу на неопределенный срок в связи со вспышкой коронавируса на севере Италии, сообщает итальянское телевидение.

"Информируем, что в связи с ситуацией с коронавирусом театр из соображений безопасности приостанавливает работу и будет ждать дальнейших распоряжений властей", - говорится на сайте "Ла Скалы".

Милан - административный центр области Ломбардия, на территории которой на данный момент выявлено больше всего в Италии случав заражения коронавирусом.

Власти Италии начали принимать жесткие меры по сдерживанию распространения вируса. В частности, активно вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий.