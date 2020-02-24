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Партия Меркель проиграла местные выборы

Партия Меркель проиграла местные выборы
11:28 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Христианско-демократический союз, по предварительным результатам, занял на выборах лишь третье место с результатом 11% голосов.

Партия канцлера Германии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз показала наихудший результат на региональных выборах в Гамбурге. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

По предварительным результатам, ХДС заняла на выборах лишь третье место с результатом 11% голосов.

Крупнейшей партией по итогам выборов остаются социал-демократы - партнер Меркель по коалиции на национальном уровне. СДПГ получила 39,1% голосов, что примерно на шесть процентных пунктов меньше, чем на выборах 2015 года, но этого достаточно, чтобы нынешний мэр Петер Щенчер удержал власть.

Второе место заняли "Зеленые" с результатом 24,1% голосов, что почти вдвое больше, чем пять лет назад.

Выборы также были отмечены высокой явкой в 62% избирателей, что гораздо выше, чем на выборах 2011 и 2015 годов.

Преемница Меркель не будет претендовать на пост канцлера ФРГ

ХДС переживает кризис лидерства после того, как лидер партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила о своей отставке в начале этого месяца.

Генеральный секретарь партии Пол Земик сказал, что это был "горький день", и признал, что заявление об отставке Крамп-Карренбауэр после скандала в Тюрингим нанесло ущерб партии.

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Германия, Ангела Меркель, СДПГ, Христианско-демократический союз, Выборы в Германии.
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