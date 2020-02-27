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Евросоюз рассматривает введение киберсанкций против России и Китая

Евросоюз рассматривает введение киберсанкций против России и Китая
11:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости мира:Евросоюз на этой неделе планирует обсудить санкции против организаций из России и Китая, а также несколько человек в ответ на кибератаки.

ЕС может подвергнуть санкциям структуры, связанные с Россией и Китаем, а также нескольких частных лиц за преступления в киберпространстве, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на дипломатов, знакомых с ситуацией.

По словам собеседников агентства, переговоры по предложенным мерам могут начаться уже на этой неделе.

Перед переговорами на уровне правительств стран ЕС обычно проходят экспертные дискуссии, они могут продолжиться до двух месяцев. Названия структур и суть проблем они сообщить отказались.

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Эти меры могут стать первым случаем применения так называемого режима киберсанкций ЕС, который в частности подразумевает запрет на въезд и замораживание активов, отмечает агентство, напоминая, что решение о введении санкций должно быть единогласно одобрено всеми 27 странами союза.

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Все по теме:

Китай, Россия, Санкции, Хакер, Кибератака.
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