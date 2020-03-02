Коронавирус добрался до Латвии

Новости мира:В Латвии обнаружили первого зараженного коронавирусом COVID-19.

Сегодня, 2 марта, в Латвии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Как передает DELFI, соответствующую информацию подтверждает Министерство здравоохранения страны.

Более подробная информация будет предоставлена на пресс-конференции в 20:00. Ответственные службы расскажут о дальнейших действиях и мерах предосторожности.

В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

В мире по состоянию на 2 марта зарегистрировано 89 тыс. 072 лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции, из которых 3 тыс. 048 летальных.