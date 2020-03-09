В мечети Парижа мужчина устроил стрельбу: есть раненый

Неизвестный мужчина в воскресенье вечером открыла стрельбу в мечети в Париже, в результате чего один человек получил ранение.
Об этом сообщает BFMTV.
"Вооруженный человек в шлеме в воскресенье вечером вошел во внутренний двор мечети на улице Танжер в Париже, где открыл огонь. Один человек был ранен", - говорится в сообщении.
По информации местных СМИ, инцидент произошел из-за спора между двумя верующими.
Напавший скрылся с места инцидента на скутере.
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