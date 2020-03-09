В мечети Парижа мужчина устроил стрельбу: есть раненый

Новости мира:В одной из мечетей Парижа неизвестный устроил стрельбу, один человек получил ранения.

Неизвестный мужчина в воскресенье вечером открыла стрельбу в мечети в Париже, в результате чего один человек получил ранение.

Об этом сообщает BFMTV.

"Вооруженный человек в шлеме в воскресенье вечером вошел во внутренний двор мечети на улице Танжер в Париже, где открыл огонь. Один человек был ранен", - говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, инцидент произошел из-за спора между двумя верующими.

Напавший скрылся с места инцидента на скутере.

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