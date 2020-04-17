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Пандемия не остановит: в Британии отвергают идею продления переходного периода после Brexit

Пандемия не остановит: в Британии отвергают идею продления переходного периода после Brexit
05:51 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Британия не будет продлевать переходный период после Brexit.

Великобритания откажется продлить переходный период Brexit, даже если ЕС попросит об отсрочке.

Об этом заявил представитель британского правительства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

По его словам, любое продление переходного срока будет держать Британию связанной правилами ЕС, когда она вместо этого "нуждается в гибкости" для борьбы с коронавирусом.

Переходный период, который должен закончиться 31 декабря, должен позволить обеим сторонам провести переговоры о заключении торгового соглашения.

Представитель британского правительства добавил, что продление переходного срока "продолжит задержку и неопределенность" вокруг Brexit.

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Вчера Великобритания и Европейский Союз согласовали сроки проведения трех недельных раундов переговоров для заключения соглашения о отношения после Brexit.

Ранее глава МВФ выразила надежду, что Британия и ЕС, при необходимости, продлят срок переговоров по условиям торговли после Brexit.

Британия, что оставила ЕС в январе после трех лет ожесточенных споров с Брюсселем, стремится заключить всеобъемлющее соглашение о свободной торговле с ЕС. Теперь на Британию временно распространяются правила ЕС, пока разрабатывается новая постоянная сделка.

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Несмотря на пандемию коронавируса, которая поразила Британию и другие крупные европейские государства, британское правительство настаивает, что не планирует продлевать временный переходный режим за рамки текущего дедлайна в декабре.

Переходный период, который начался за выходом Британии из блока 31 января, заканчивается в конце 2020 года.

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Великобритания, Коронавирус, Brexit.
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