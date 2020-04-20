В Нидерландах полиция пресекла нелегальный покерный турнир

Новости мира:В нидерландском городе Зандам полиция пресекла незаконный покерный турнир.

В нидерландском городе Зандам полиция во время рейда с целью проверки соблюдения карантина пресекла незаконный покерный турнир.

Об этом сообщает NU.nl.

“Полиция пресекла нелегальный турнир по покеру в городе Зандам”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, вопреки введенным ограничительным мерам с целью противодействия распространению коронавируса, на турнир собрались 53 человека из всей страны. Теперь за нарушение установленных норм они должны будут заплатить штраф в размере 390 евро.

Напоминаем, в Нидерландах количество инфицированных коронавирусом составляет 32 655 человек. Умерли 3684 больных.

В стране до 28 апреля продлили ограничительные меры в рамках борьбы с Covid-19. Все массовые мероприятия запрещены до 1 июня. Людей призвали не подходить друг к другу ближе, чем на 1,5 метра. За нарушение предусмотрен штраф в размере 400 евро.