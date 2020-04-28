Польша хочет арестовать активы "Газпрома" в Европе

Новости мира:Правительство Польши может арестовать активы “Газпрома” в проекте “Северный поток-2” в качестве компенсации, которую Стокгольмский арбитраж присудил польской компании PGNiG.

Польское правительство намерено арестовать активы "Газпрома" в Европе в качестве компенсации, которую энергетическому концерну PGNiG присудил Арбитражный суд в Стокгольме.

Об этом заявил заместитель министра государственных активов республики Януш Ковальский в интервью еженедельнику Wprost, передает ТАСС.

По его словам, несколько лет назад так поступил украинский "Нафтогаз".

"У нас стоит вопрос, каким образом можно взыскать с "Газпрома" более 6 млрд злотых (1,5 млрд долларов), которые были присуждены польской стороне через Арбитражный Суд в Стокгольме в пользу компании PGNiG в счет переплаты за газ. Лучшим вариантом, на мой взгляд, является именно такое жесткое изъятие. В этом направлении сегодня также следует PGNiG", - сказал он.

Как подчеркнул Ковальский, "этот путь требует дальнейших процессуальных действий".

"Можно сказать, что все ключевые проекты, реализуемые в Европе "Газпромом" и его дочерними компаниями, могут в конечном итоге служить для эффективного погашения долгов перед Польшей", - отметил он.

"Во-первых, если все-таки россияне не будут уважать закон, то, на мой взгляд, хорошая идея - занять в первую очередь акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Это также может привести к задержке реализации проекта Nord Stream 2", - добавил Ковальский, подчеркнув, что нельзя идти ни на какие уступки в деле о получении от "Газпрома" компенсации.

По его мнению, PGNiG выберет самый эффективный способ добиться компенсации.

"Независимый арбитраж в Стокгольме признал нашу правоту", - констатировал представитель польского правительства.