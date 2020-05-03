Неподалеку от острова Крит произошло мощное землетрясение

Новости мира:Остров Крит всколыхнуло сильное землетрясение.

Неподалеку от греческого острова Крит произошло землетрясение магнитудой 5,9, однако сообщений о разрушениях или жертвах не было.

Об этом сообщает Reuters.

"Сильное землетрясение нанесло удар южнее греческого острова Крит в субботу, но сообщений о жертвах и повреждениях пока не было", - пишет издание.

Отмечается, что землетрясение магнитудой 5,9 прошло на относительно небольшой глубине в 10 км (6 миль). Так, Афинский геодинамический институт заявил, что землетрясение произошло примерно в 55 км к югу от города Иерапетра.

Напоминаем, в ночь на вторник, 28 апреля, в Закарпатской области зарегистрировали землетрясение.