Неподалеку от острова Крит произошло мощное землетрясение

Неподалеку от греческого острова Крит произошло землетрясение магнитудой 5,9, однако сообщений о разрушениях или жертвах не было.
Об этом сообщает Reuters.
"Сильное землетрясение нанесло удар южнее греческого острова Крит в субботу, но сообщений о жертвах и повреждениях пока не было", - пишет издание.
Отмечается, что землетрясение магнитудой 5,9 прошло на относительно небольшой глубине в 10 км (6 миль). Так, Афинский геодинамический институт заявил, что землетрясение произошло примерно в 55 км к югу от города Иерапетра.
Напоминаем, в ночь на вторник, 28 апреля, в Закарпатской области зарегистрировали землетрясение.