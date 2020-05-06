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Сенат Франции продлил режим чрезвычайного положения до 10 июля

Сенат Франции продлил режим чрезвычайного положения до 10 июля
10:51 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:Сенат Франции в первом чтении проголосовал за проект закона о продлении до 10 июля чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом.

Сенат Франции (верхняя палата парламента) проголосовал в ночь со вторника на среду за продление чрезвычайного положения в области здравоохранения до 10 июля. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Верхняя палата, в которой доминирует правая оппозиция, приняла текст 240 голосами против 25 при 80 воздержавшихся. Теперь он будет рассмотрен в Национальном Собрании, в среду в комитете, а затем в четверг в первом чтении с целью окончательного принятия до выходных.

По словам министра здравоохранения Оливье Верана, семь статей законопроекта направлены на то, чтобы "консолидировать правовые рамки" режима чрезвычайной ситуации в области здравоохранения и "интегрировать в него процесс постепенной отмены карантина", который должен начаться 11 мая.

Документ предусматривает новые меры, такие как карантин при прибытии на национальную территорию в определенных случаях, и наиболее обсуждаемая мера - "информационная система" для отслеживания пациентов и их контактов.

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Сенат проголосовал за продление до 10 июля, в то время как в правительственном тексте было сказано 24 июля. 

Сенат одобрил создание "информационной системы" для выявления людей, зараженных коронавирусом, и их контактов. Но со строгой формулировкой: ограничения на освобождение от медицинской тайны, надзорный орган, а также право на личную оппозицию в определенных случаях.

Франция планирует ослабить жесткий карантин 11 мая, когда людям будет разрешено уезжать на расстояние до 100 км от своего дома.

Как сообщалось, с 4 мая ряд стран начал смягчать или отменять ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Речь идет, в частности, о Сербии, Италии и Польше.

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Франция, Коронавирус, Сенат Франци.
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