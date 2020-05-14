В Хорватии 18 мая распустят парламент

Новости мира:В понедельник парламент Хорватии самораспуститься.

Глава правительства Хорватии Андрей Пленкович сегодня заявил, что в понедельник, 18 мая, парламент страны будет распущен.

Об этом сообщает Croatia Week.

"После заседания правительства и заседания парламентского большинства я могу сообщить хорватской общественности, что все составные части парламентского большинства решили предложить парламенту самораспуститься в понедельник, 18 мая", - заявил глава правительства Хорватии.

Теперь президент страны Зоран Миланович должен официально назначить новые выборы парламента. Ожидается, что парламентские выборы будут назначены на 21 или 28 июня или на 5 или 12 июля.

Глава правительства заявил, что предоставил президенту всю информацию, и теперь Миланович должен принять решение в соответствии с законом.

По конституции Хорватии президент объявляет парламентские выборы после роспуска парламента. Согласно закону о выборах депутатов национального парламента, выборы должны состояться не ранее чем через 30 дней после роспуска парламента, но не позднее 60-ти дней со дня прекращения работы законодательного органа.