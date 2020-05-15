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Боррель: Ситуация в Венесуэле требует восстановления Международной контактной группы

Боррель: Ситуация в Венесуэле требует восстановления Международной контактной группы
23:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Жозеп Боррель рассказал о проведении донорской видеоконференции по Венесуэле.

Ситуация в Венесуэле и вокруг нее остается сложной, она осложняется влиянием коронавируса и требует возобновления работы Международной контактной группы по урегулированию в этой стране.

Об этом сегодня во время пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая прошла в режиме телеконференции, заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

«Я проинформировал коллег-министров о том, что Евросоюз вместе с Испанией совместно будет председательствовать на донорской видеоконференции по Венесуэле в контексте кризиса перемещенных лиц, это мероприятие состоится 26 мая. Цель конференции - поддержать страны, расположенные по соседству с Венесуэлой, которые уже получили беспрецедентное количество беженцев, составляющее около 5,5 миллиона человек», - сообщил высокий представитель ЕС.

Он отметил, что этот кризис ухудшается все больше под влиянием пандемии коронавируса, поэтому эта донорская конференция очень своевременна.

«Я также выразил свою поддержку послу Франции и другим послам стран-членов ЕС в Венесуэле, чьи резиденции и персонал пострадали в результате перекрытия поставок газа и электроэнергии. Я также объяснил (министрам), что мы должны перезапустить работу Международной контактной группы (по Венесуэле) как можно скорее после донорской конференции», - добавил Боррель.

Как уже сообщалось, в состав Международной контактной группы по урегулированию в Венесуэле входят ЕС, восемь европейских стран - Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания, и три страны Латинской Америки - Коста-Рика, Эквадор и Уругвай.

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ЕС, Венесуэла, Жозеп Боррель.
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