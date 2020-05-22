В Австрии рассказали, когда откроют туристический сезон

Новости мира:Себастьян Курц рассказал, когда начнется туристический сезон в Австрии.

Восстановление работы туристической отрасли в Австрии, запланированное на 29 мая, будет происходить при условии максимально широкого тестирования на коронавирус сотрудников гостиниц и других предприятий этой сферы. Об этом заявил на пресс-конференции канцлер страны Себастьян Курц, передает DW.

"Мы, Республика Австрия, будем очень много инвестировать, чтобы получить большие возможности для тестирования и как можно больше и регулярнее тестировать сотрудников, которые будут принимать гостей", - отметил Курц.

Президент Торгово-промышленной палаты Австрии Харальд Марер заявил, что в начале июля страна должна выйти на способность производить для работников отрасли 65000 тестов на коронавирус SARS-CoV-2 в неделю.

Соответствующие расходы возьмет на себя государство. По словам Марер, это будет лучшей инвестицией в туристическую отрасль, которую только можно сделать.

С 29 мая отели Австрии смогут открыть свои двери для клиентов. Впрочем, их работа будет регламентироваться рядом правил. Так, на рецепции и на входе в них все должны надевать маски и держать дистанцию. Только группы отдыхающих, прибывших в отель вместе, будут рассматриваться как жители одного домохозяйства - на них требование дистанцирование не будет распространяться.

Относительно иностранных туристов, то в первую очередь Австрия принимать гостей из стран, которым удалось взять эпидемию COVID-19 под контроль. Ожидается, что уже в середине июня границы с Германией, Лихтенштейном и Швейцарией будут полностью открыты и туристы из этих государств смогут беспрепятственно отдыхать на территории страны. Также Курц заявил о намерении достичь подобных договоренностей с восточными соседями Австрии в ближайшее время.

Таким образом страна продолжает снимать ограничения, введенные из-за эпидемии COVID-19. С середины мая в стране уже заработали рестораны.

Напомним, австрийский горнолыжный курорт Ишгль в марте стал одним из питомников коронавируса в Европе.