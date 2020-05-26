Черногория откроет границы для туристов: впускать будут не отовсюду

Новости мира:Черногория в конце мая откроет границы для туристов.

Правительство Черногории уже в конце мая откроет границы для иностранных граждан. Впрочем, здесь пока что ждут туристов только из тех стран, которые почти одолели COVID-19.

Об этом сообщает Skift.

"Черногория ждет туристов только из таких стран как Греция, Хорватия, Словения, Германия и Албания, где пандемия коронавируса идет на спад", - отмечается в сообщении.

Ранее глава правительства Черногории Душко Маркович заявил об отсутствии новых случаев COVID-19 в стране в течение 20 дней.

В связи с этим было принято решение об открытии границ и начале туристического сезона. Впрочем, поначалу попасть в Черногорию смогут лишь граждане стран, где фиксируется не более 25 случаев заражения на 100 тыс. человек.

С начала эпидемии COVID-19 подтвердили у 324 жителей Черногории. 315 из них выздоровели, 9 - скончались от осложнений, вызванных заболеванием.