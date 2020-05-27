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В Германии медсестра угощала коллег отравленным печеньем

В Германии медсестра угощала коллег отравленным печеньем
05:40 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Германии осудили медсестру за попытку отравить коллег печеньем.

54-летняя бывшая немецкая медсестра была приговорена во вторник областным судом в центральном немецком городе Гиссен за попытку отравления его коллег в больнице. Она была приговорена к трем годам лишения свободы. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

По словам прокуроров, женщина добавляла наркотики в печенье трижды: два раза в сентябре 2017 года и один раз в марте 2019 года. Женщина раскладывала на кухне для своих коллег в клинике накачанное лекарствами печенье и кофе.

В печенье и кофе был добавлен препарат "Оксазепам", что предотвращает тревогу и беспокойство. Несколько ее коллег жаловались на то, что у них кружилась голова и они теряли сознание после употребления печенья.

Поскольку у одной из ее коллег была опасная для жизни реакция на препарат, прокуроры сначала предъявили женщине обвинение в покушении на убийство. Однако суд установил, что никакого намерения убить не было, и предъявил меньше обвинения в причинении телесных повреждений.

По данным местной газеты Wetterauer Zeitung, полиция начала обращать внимание на медсестру после того, как проанализировала список дежурств клиники и заметила, что она была на дежурстве, когда произошел каждый из инцидентов.

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Во время обыска ее дома полиция сообщила, что обнаружила пустые упаковки с лекарствами от беспокойства и следы этих веществ в миксере.

Сама женщина содержится под стражей в ожидании суда с сентября 2019 года, и отрицает, что отравила своих коллег.

Свидетели по делу, большинство из которых были отравлены, сказали, что она всегда была "надежной" коллегой из "высоким уровнем компетентности".

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Германия, Печенье, Гиссен, Отрава.
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