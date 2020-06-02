Открытие границ: Черногория расширила список стран, из которых разрешено прибытие

Институт общественного здравоохранения Черногории обновил список стран, из которых разрешено прибытие и пребывание в стране с 1 июня - теперь речь идет о более чем 120 странах.
Об этом сообщается на сайте учреждения.
В список входят страны, которые соответствуют установленным эпидемиологическим критериям. В частности, въезд в Черногорию разрешен из стран, где меньше 25 активных случаев заражения COVID-19 на 100 000 жителей.
Сейчас в список входят ряд стран Евросоюза, Китай, страны Африки и Латинской Америки. В то же время, в списке уже нет Северной Македонии и Ирландии, которые ранее считались безопасными, однако в воскресенье в них увеличилось количество новых случаев заболевания коронавирусом.
Украина не входит в число стран, граждане которой могут посетить Черногорию.
Как сообщалось, Черногория стала первой из стран Европы, которая объявила о полном отсутствии на ее территории случаев COVID-19.