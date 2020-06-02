Премьер Румынии нарушил карантин и заплатил штраф

Новости мира:Румынский премьер-министр Людовик Орбан заплатил штраф в размере 617 евро.

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан заплатил штраф за нарушение противоэпидемических ограничений, в том числе масочного режима.

Об этом сообщает Euractiv.

«Румынский премьер-министр Людовик Орбан заплатил штраф в размере 3 тысячи леев (617 евро) за то, что нарушил карантинные ограничения, когда курил в помещении и был без маски», - говорится в сообщении.

Скандал вспыхнул после того, как в субботу в социальных сетях появилась фотография, на которой Орбан сидит в своем кабинете за столом с несколькими министрами и курит сигарету. При этом все присутствующие были без масок – эти средства защиты лежали на столе.

Орбан признал нарушение, заявив, что некоторые члены правительства собрались в его офисе после долгого рабочего дня 25 мая, в день его 57-летия. Глава правительства согласился: если закон нарушается, должно последовать наказание.

Как сообщалось, после 60 дней строгого карантина, который закончился 15 мая, правительство Орбана распорядилось установить 30-дневный режим повышенной опасности – маски стали обязательными в общественном транспорте и в общественных помещениях (к тому же курение в них запрещено с 2016 года).

Всего с начала эпидемии в Румынии подтвердили 19 133 случаев заражения коронавирусом, в том числе 1253 летальных.

Румыния с 1 июня ослабила карантин, открыв пляжи, бары и рестораны, а также частично восстановив международное транспортное сообщение.