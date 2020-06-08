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Почти в два раза: во Франции собираются повысить штрафы за разбрасывание мусора

Почти в два раза: во Франции собираются повысить штрафы за разбрасывание мусора
06:10 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Франция повысит штрафы за разбросанный мусор.

Во Франции правительство готовится ввести штраф в размере от 135 евро за разбрасывание мусора.

Об этом в воскресенье заявил государственный секретарь по вопросам экологического перехода Брюн Пуарсон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Ожидается, что соответствующий правительственный декрет будет представлен на рассмотрение кабинета министров уже в середине июня. Если его одобрят, штраф за выброшенные в неположенном месте окурки и другой мусор составит 135 евро. Сейчас его сумма - 68 евро.

Одним из поводов поспешить с увеличением размера штрафа стал рост санитарных отходов на фоне эпидемии COVID-19. После смягчения карантинных мероприятий на улицах все чаще можно увидеть выброшенные маски и резиновые перчатки.

14 мая на своей странице в Твиттере служба парижских уборщиков опубликовала фотографию с изображением масок и перчаток на земле, сопроводив публикацию подписью: "Мы должны им раздать веники, эти люди не достойны масок".

Минздрав предупреждал: в Украине вновь растет число больных на COVID-19

Как передает AFP, согласно новому декрету, штраф в некоторых случаях может вырасти от 135 евро до 375 или даже 750 евро.

В министерстве экологического перехода Франции отмечают, что увеличение штрафа вписывается в принятую еще в 2018 году стратегию развития экономики замкнутого цикла и переработки отходов.

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Франция, Мусор, Коронавирус.
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