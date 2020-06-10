"Самый большой успех в истории полиции": в Польше перехватили партию кокаина на $760 миллионов

Новости мира:Польская полиция обнаружила рекордную партию кокаина на $760 миллионов.

Польская полиция и Пограничная служба обнаружили в портовом городе Гдыня рекордную для Польши партию кокаина – более 3,2 тонны, стоимость которой в розничной продаже оценивается в 3 миллиарда злотых (более $760 миллионов).

Об этом во время совместной пресс-конференции в Варшаве сообщили во вторник глава польского правительства Матеуш Моравецкий и министр внутренних дел и администрации РП Мариуш Каминский, информирует Policja.pl.

"Это историческое событие, самый большой успех в истории полиции в контексте выявления такого количества твердых наркотиков",- заявил Каминский.

Как сообщается, рекордная партия кокаина в металлических бочках под видом мякоти из ананасов была выслана из Эквадора в порту в Гамбурге. Впоследствии, наземным путем она попала в город.

С выявленной партии кокаина можно было бы приготовить миллион порций наркотика, стоимость которого в розничной торговле составила бы более 3 млрд злотых.

Прокуратура в Гданьске, инициировала следствие по этому делу. В результате были задержаны трое мужчин, которым предъявлены обвинения в участии в преступной группировке. Их временно арестованы. В полиции не исключают очередных задержаний по этому делу.