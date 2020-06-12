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Беглый молдавский олигарх просил Штаты о политическом убежище

Беглый молдавский олигарх просил Штаты о политическом убежище
08:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
Молдавский олигарх Влад Плахотнюк, который в прошлом году уехал со своей родины на фоне смены правительства, искал политического убежища в США.

Заявление Плахотнюка было отклонено по иску, поданному в федеральном суде США, информирует "Радио Свобода".

В январе, через четыре месяца после подачи заявления, Плахотнюку отменили американскую визу. Это произошло после того, как государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что "коррупционные действия (Плахотнюка – ред.) подорвали верховенство закона и серьезно поставили под угрозу независимость демократических институтов в Молдове".

Плахотнюк подал иск в суд в Нью-Йорке, утверждая, что визовый запрет лишил его "надлежащего процесса разбирательства убежища и тем самым ставит его жизнь и свободу под серьезную опасность".

Молдова направит в США запрос об экстрадиции беглого олигарха Плахотнюка

Напомним: в мае 2020 года прокуроры Молдовы выдвинули влиятельному олигарху и экс-политику обвинения в масштабном хищении и планируют требовать его экстрадиции из Соединенных Штатов. Об этом заявил генеральный прокурор Александру Стояногло.

По словам Стояногло, Плахотнюка обвиняют в создании криминальной группы, вымогательстве и мошенничестве. Он добавил, что, как только обвинительный акт будет готов и переведен на английский, Кишинев будет требовать экстрадиции Плахотнюка из США.

Владимир Плахотнюк, по некоторым оценкам, является самым богатым человеком Молдовы. Он был членом молдавского парламента несколько раз, последний – с февраля по июль 2019 года. Его связывают с так называемой "кражей века" – скандалом из-за исчезновения более 1 миллиарда долларов – около одной восьмой части ВВП Молдовы – из крупнейших банков страны с 2012-го по 2014 год.

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Все по теме:

Молдова, США, Политическое убежище, Влад Плахотнюк.

Автор:

Телеграф
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