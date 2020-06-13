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Борьба с коронавирусом в Италии: Премьер-министра Конте допросили

Борьба с коронавирусом в Италии: Премьер-министра Конте допросили
Обновлено 02:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Джузеппе Конте вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу о борьбе с коронавирусом.

В пятницу, 12 июня, прокуроры допросили премьер-министра Италии Джузеппе Конте в рамках расследования мер реагирования на распространение пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Конте вызвали на допрос в качестве свидетеля. После допроса, который длился около трех часов, Конте сообщил, что дал разъяснения по каждой стадии карантина «до мельчайших деталей».

Прокуроры также допросили министра внутренних дел Лучиана Ламоргезе и министра здравоохранения Роберто Сперанца.

Напоминаем, полсотни родственников жертв коронавируса в наиболее пострадавшем от вспышки болезни городке Бергамо подали в суд, чтобы установить виновников большого количества погибших.

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Все по теме:

Италия, Коронавирус, Джузеппе Конте.

Автор:

Телеграф
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