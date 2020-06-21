Попытка убийства: Бургомистр бельгийского города Брюгге ранен ножом в шею

Бургомистр (глава городского управления) фламандского города Брюгге Дирк Де Фау получил ножевое ранение в шею.

Де Фау доставили в больницу, где он был прооперирован, состояние бургомистра стабильное, отмечается в публикациях.

Сообщили в субботу бельгийские СМИ.

Прокуратура провинции Западная Фландрия объявила о задержании нападавшего за попытку убийства. На месте преступления работают эксперты федеральной полиции.

Издание Het Laatste Nieuws сообщает, что, по предварительным данным, бургомистра атаковал его бывший клиент по адвокатской практике "с психиатрическим прошлым".

Бельгийские СМИ отмечают, что прокуратура пока не подтверждает этих сведений.