Скачать
Воскресенье, 21.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 20 июня: ухудшение эпидситуации, годовщина смерти журналиста Комарова и пополнение в семье Джамалы
Итоги дня 20 июня: ухудшение эпидситуации, годовщина смерти журналиста Комарова и пополнение в семье Джамалы
"COVID-19 меняет ДНК": врач объяснила, почему происходит повторное заражение
"COVID-19 меняет ДНК": врач объяснила, почему происходит повторное заражение
Кертис Блейдс - Александр Волков (Видео боя)
Кертис Блейдс - Александр Волков (Видео боя)
Федор Колодезник: народные приметы и запреты 21 июня
Федор Колодезник: народные приметы и запреты 21 июня

Попытка убийства: Бургомистр бельгийского города Брюгге ранен ножом в шею

Попытка убийства: Бургомистр бельгийского города Брюгге ранен ножом в шею
07:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Бургомистр (глава городского управления) фламандского города Брюгге Дирк Де Фау получил ножевое ранение в шею.

Де Фау доставили в больницу, где он был прооперирован, состояние бургомистра стабильное, отмечается в публикациях.

Сообщили в субботу бельгийские СМИ.

Прокуратура провинции Западная Фландрия объявила о задержании нападавшего за попытку убийства. На месте преступления работают эксперты федеральной полиции.

В Италии в семи регионах не зафиксировали новых случаев COVID-19

Издание Het Laatste Nieuws сообщает, что, по предварительным данным, бургомистра атаковал его бывший клиент по адвокатской практике "с психиатрическим прошлым".

Бельгийские СМИ отмечают, что прокуратура пока не подтверждает этих сведений.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бельгия.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не девочка, а женщина: звезда "Папиных дочек" изменилась до неузнаваемости (Фото)
02 Белок: сколько съесть, чтобы похудеть
03 Дженнифер Лопес готовит новый хит: 50-летняя звезда поделилась ярким образом (Фото)
04 В Центре занятости рассказали об уровне зарплат украинцев
05 В Ровно обнаружили древние артефакты (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Буковине еще 56 зараженных коронавирусом
На Буковине еще 56 зараженных коронавирусом
Грета Тунберг сравнила изменение климата с COVID-19
Грета Тунберг сравнила изменение климата с COVID-19
В Азербайджане продлевают карантин
В Азербайджане продлевают карантин
Красивые СМС поздравления с Днем медицинского работника
Красивые СМС поздравления с Днем медицинского работника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь