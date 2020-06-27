Скачать
Воскресенье, 28.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Наводнения на западе Украины: ЕС активировал механизм гражданской защиты
Наводнения на западе Украины: ЕС активировал механизм гражданской защиты
Повышение "минималки": Зеленский дал задание Кабмину
Повышение "минималки": Зеленский дал задание Кабмину
Барселона не смогла одолеть Сельту
Барселона не смогла одолеть Сельту
Какая самая уязвимая к COVID-19 группа крови: результаты последних исследований
Какая самая уязвимая к COVID-19 группа крови: результаты исследований

В Хорватии накануне парламентских выборов произошел коронавирусный скандал

В Хорватии накануне парламентских выборов произошел коронавирусный скандал
23:47 Сб, 27 Июнь 2020 Телеграф УНН Фото: Twitter
В Хорватии лидер коалиции RESTART Давор Бернардич сделал заявление насчет ситуации с эпидемией коронавируса.

Рискуя международной репутацией Хорватии, которая председательствовала в Европейском Союзе в первой половине 2020 года, глава СДП и лидер коалиции RESTART Давор Бернардич сделал провокационное заявление насчет ситуации с эпидемией коронавируса, что может отразиться и в отношении Украины.

Об этом сообщает офис почетного консула Украины в Хорватии.

"Сегодня Хорватия является небезопасной страной для здоровья граждан, потому что, если бы она была безопасной, кампания могла бы проходить в соответствующих условиях", - провозгласил он.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович ответил ему, что "Хорватия является безопасной страной, и что ситуация находится под контролем".

"Хорватия – безопасная страна. Что касается комментариев Бернардича, то в отличии от него мы, во время пандемии сохранили рабочие места, общую занятость и защитили права работников. Это означает ответственную политику и безопасную Хорватию", - заявил хорватский премьер-министр.

Досрочные парламентские выборы в Хорватии должны состояться 5 июля.

Предложение о роспуске парламента выдвинула правящая коалиция, и 18 мая депутаты парламента Хорватии большинством голосов проголосовали за самороспуск этого созыва.

Премьер-министр Хорватии и лидер Хорватского демократического союза (ХДС) Андрей Пленкович ранее заявлял, что партия сможет снова получить поддержку избирателей и рассчитывает сформировать коалицию с нынешними партнерами.

Главными конкурентами за места в хорватском парламенте традиционно станут Социал-демократическая партия президента Милановича и Хорватское демократическое содружество премьера Андрея Пленковича.

Напомним, что ранее Хорватия первой из стран Евросоюза открыла свое небо для граждан Украины с чартерной программой, которая должна стартовать уже 4 июля.

Ранее Почетный Консул Украины в Хорватии Ивица Пирич со своей стороны сообщил, что такое оперативное решение о возобновлении авиасообщения между Украиной и Хорватией стало возможно благодаря взаимным усилиям двух дружественных стран.

Хорватия одной из первых в Европе преодолела пандемию коронавируса. Сейчас страна имеет одну из лучших эпидемиологических ситуаций в Евросоюзе.

"Благодаря этому Хорватия является одним из самых безопасных туристических направлений. Граждане Украины могут прибыть в Хорватию, имея туристический ваучер без ограничений. Для деловых путешествий также нет препятствий, если они подтверждаются бизнес-приглашением", - сообщил консул.

Напомним, украинская делегация встретилась с премьером Хорватии: детали.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Хорватия, Коронавирус, Давор Бернардич.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандал в ООН: в сеть попали кадры "ненадлежащего поведения" сотрудников организации
02 "Это замкнутый цикл": геологи обнаружили внутри Земли гигантские горы
03 Совещание у Зеленского: глава СНБО допускает, что ученики не вернутся в школы осенью
04 В Харькове ВАЗ наехал на коляску с младенцем: ребенок погиб
05 NASA показало видео всех событий на Солнце за последние 10 лет (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Италии уменьшается смертность от COVID-19
В Италии уменьшается смертность от COVID-19
&quot;Пылевое облако Годзилла&quot; накрыло Пуэрто-Рико: США на очереди
"Пылевое облако Годзилла" накрыло Пуэрто-Рико: США на очереди
Тунис возобновляет туристический сезон
Тунис возобновляет туристический сезон
Альбом Боба Дилана стал самым продаваемым в Соединенном Королевстве
Альбом Боба Дилана стал самым продаваемым в Соединенном Королевстве
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь